Top.Mail.Ru
Телефон IP Fanvil V64 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телефон IP Fanvil V64 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 1
Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 2
Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 3
Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 4
Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 5
Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 6
Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 7
Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 8
Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 9
Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 10
Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
  • Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 1
  • Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 2
  • Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 3
  • Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 4
  • Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 5
  • Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 6
  • Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 7
  • Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 8
  • Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 9
  • Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 10
  • Телефон IP Fanvil V64 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
13 360 руб.  14 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622104
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, кг.
1.54

Описание товара Телефон IP Fanvil V64 черный

IP-телефон Fanvil V64, современный, эргономичный дизайн, цветной дисплей и клавиши BLF. IP-телефон Fanvil V64 отличается изысканным, современным и эргономичным дизайном с большим цветным дисплеем с программируемыми функциональными клавишами сбоку от дисплея и программируемой этикеткой на ЖК-дисплее. Встроенное соединение Bluetooth и Wi-Fi.

Отзывы о товаре Телефон IP Fanvil V64 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-телефон Fanvil V64, современный, эргономичный дизайн, цветной дисплей и клавиши BLF. IP-телефон Fanvil V64 отличается изысканным, современным и эргономичным дизайном с большим цветным дисплеем с программируемыми функциональными клавишами сбоку от дисплея и программируемой этикеткой на ЖК-дисплее. Встроенное соединение Bluetooth и Wi-Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон IP Fanvil V64 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...