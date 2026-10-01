Телефон IP Fanvil V64 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%13 360 руб. 14 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622104
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Характеристики
Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, кг.
1.54
Описание товара Телефон IP Fanvil V64 черный
IP-телефон Fanvil V64, современный, эргономичный дизайн, цветной дисплей и клавиши BLF. IP-телефон Fanvil V64 отличается изысканным, современным и эргономичным дизайном с большим цветным дисплеем с программируемыми функциональными клавишами сбоку от дисплея и программируемой этикеткой на ЖК-дисплее. Встроенное соединение Bluetooth и Wi-Fi.
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Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
IP-телефон Fanvil V64, современный, эргономичный дизайн, цветной дисплей и клавиши BLF. IP-телефон Fanvil V64 отличается изысканным, современным и эргономичным дизайном с большим цветным дисплеем с программируемыми функциональными клавишами сбоку от дисплея и программируемой этикеткой на ЖК-дисплее. Встроенное соединение Bluetooth и Wi-Fi.
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