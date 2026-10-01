Телефон IP Fanvil W611W черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%16 820 руб. 22 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622124
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Характеристики
Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
450
Описание товара Телефон IP Fanvil W611W черный
Телефон VoIP Fanvil LINKVIL W611W позволяет совершать звонки с помощью протокола VoIP. Голосовая почта и автоответчик, а также поддержка SIP/SIP-T/SIP-H.323 делают обращение с устройством простым. То же самое можно сказать и о функции быстрого набора. В режиме громкой связи устройству доступен HD-звук. Телефон VoIP Fanvil LINKVIL W611W может быть использован в различных сферах деятельности, таких как офис, колл-центр, школа и т.д. Благодаря беспроводной конструкции пользоваться им так же удобно, как обычным смартфоном. Он дополнен записной книжкой на 1000 номеров и цветным дисплеем.
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Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Телефон VoIP Fanvil LINKVIL W611W позволяет совершать звонки с помощью протокола VoIP. Голосовая почта и автоответчик, а также поддержка SIP/SIP-T/SIP-H.323 делают обращение с устройством простым. То же самое можно сказать и о функции быстрого набора. В режиме громкой связи устройству доступен HD-звук. Телефон VoIP Fanvil LINKVIL W611W может быть использован в различных сферах деятельности, таких как офис, колл-центр, школа и т.д. Благодаря беспроводной конструкции пользоваться им так же удобно, как обычным смартфоном. Он дополнен записной книжкой на 1000 номеров и цветным дисплеем.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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