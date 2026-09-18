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VoIP-телефон Grandstream GRP2614 купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Grandstream GRP2614

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VoIP-телефон Grandstream GRP2614 - фото 1
VoIP-телефон Grandstream GRP2614 - фото 2
VoIP-телефон Grandstream GRP2614 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2614 - фото 1
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2614 - фото 2
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2614 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294536
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х11
Вес, кг.
1.11

Описание товара VoIP-телефон Grandstream GRP2614

Grandstream GRP2614 - IP телефон отличается элегантным дизайном и набором функций следующего поколения, включая два ЖК-экрана с 40 виртуальными многофункциональными клавишами (VPK), встроенный WiFi, поддержку Bluetooth, два гигабитных порта и многое другое. Это устройство оснащено цветным ЖК-дисплеем со сменными лицевыми панелями, что упрощает кастомизацию логотипа. Серия GRP включает функции безопасности операторского уровня, включая безопасную загрузку, образы с двумя встроенными прошивками и зашифрованное хранилище данных. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2614 поддерживается Системой Управления Устройствами Grandstream (Grandstream’s Device Management System - GDMS), которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, управления и мониторинга развертываний конечных точек Grandstream.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream GRP2614




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Grandstream GRP2614 - IP телефон отличается элегантным дизайном и набором функций следующего поколения, включая два ЖК-экрана с 40 виртуальными многофункциональными клавишами (VPK), встроенный WiFi, поддержку Bluetooth, два гигабитных порта и многое другое. Это устройство оснащено цветным ЖК-дисплеем со сменными лицевыми панелями, что упрощает кастомизацию логотипа. Серия GRP включает функции безопасности операторского уровня, включая безопасную загрузку, образы с двумя встроенными прошивками и зашифрованное хранилище данных. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2614 поддерживается Системой Управления Устройствами Grandstream (Grandstream’s Device Management System - GDMS), которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, управления и мониторинга развертываний конечных точек Grandstream.
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Доставка
Отзывы


VoIP-телефон Grandstream GRP2614 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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