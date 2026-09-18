VoIP-телефон Grandstream GRP2614

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294536
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Grandstream GRP2614 - IP телефон отличается элегантным дизайном и набором функций следующего поколения, включая два ЖК-экрана с 40 виртуальными многофункциональными клавишами (VPK), встроенный WiFi, поддержку Bluetooth, два гигабитных порта и многое другое. Это устройство оснащено цветным ЖК-дисплеем со сменными лицевыми панелями, что упрощает кастомизацию логотипа. Серия GRP включает функции безопасности операторского уровня, включая безопасную загрузку, образы с двумя встроенными прошивками и зашифрованное хранилище данных. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2614 поддерживается Системой Управления Устройствами Grandstream (Grandstream’s Device Management System - GDMS), которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, управления и мониторинга развертываний конечных точек Grandstream.
Grandstream GRP2614 - IP телефон отличается элегантным дизайном и набором функций следующего поколения, включая два ЖК-экрана с 40 виртуальными многофункциональными клавишами (VPK), встроенный WiFi, поддержку Bluetooth, два гигабитных порта и многое другое. Это устройство оснащено цветным ЖК-дисплеем со сменными лицевыми панелями, что упрощает кастомизацию логотипа. Серия GRP включает функции безопасности операторского уровня, включая безопасную загрузку, образы с двумя встроенными прошивками и зашифрованное хранилище данных. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2614 поддерживается Системой Управления Устройствами Grandstream (Grandstream’s Device Management System - GDMS), которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, управления и мониторинга развертываний конечных точек Grandstream.
VoIP-телефон Grandstream GRP2614 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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