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Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209 купить с доставкой в Москве
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Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209

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Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209 - фото 1
Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209 - фото 2
Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209 - фото 3
Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209 - фото 4
Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Спикерфон
да
  • Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209 - фото 1
  • Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209 - фото 2
  • Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209 - фото 3
  • Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209 - фото 4
  • Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 406750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209
7 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Спикерфон
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
280

Описание товара Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209

Сравнительно недорогое устройство громкой связи JABRA Speak 410 UC позволит быстро решить проблему организации собраний, конференций. Всенаправленный микрофон обеспечит устойчивую коммуникацию между переговорщиками, а цифровое шумоподавление избавит участников от ненужных помех. В модели предусмотрены режим MUTE и возможность голосовых оповещений. Стильный дизайн, интуитивно понятный интерфейс устройства громкой связи JABRA Speak 410 UC и функциональные возможности обеспечивают высокий потребительский спрос. Модель оснащена сенсорными кнопками управления - регулятором громкости, включения/выключения и светодиодным индикатором актуального состояния. Изделие подключается к периферийному устройству посредством USB. Благодаря указанным преимуществам покупатель продукта сможет проводить совещания где угодно.

Отзывы о товаре Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209




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Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Спикерфон
Цвет
черный
Спикерфон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Сравнительно недорогое устройство громкой связи JABRA Speak 410 UC позволит быстро решить проблему организации собраний, конференций. Всенаправленный микрофон обеспечит устойчивую коммуникацию между переговорщиками, а цифровое шумоподавление избавит участников от ненужных помех. В модели предусмотрены режим MUTE и возможность голосовых оповещений. Стильный дизайн, интуитивно понятный интерфейс устройства громкой связи JABRA Speak 410 UC и функциональные возможности обеспечивают высокий потребительский спрос. Модель оснащена сенсорными кнопками управления - регулятором громкости, включения/выключения и светодиодным индикатором актуального состояния. Изделие подключается к периферийному устройству посредством USB. Благодаря указанным преимуществам покупатель продукта сможет проводить совещания где угодно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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