Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209
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Характеристики
Описание товара Спикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209
Сравнительно недорогое устройство громкой связи JABRA Speak 410 UC позволит быстро решить проблему организации собраний, конференций. Всенаправленный микрофон обеспечит устойчивую коммуникацию между переговорщиками, а цифровое шумоподавление избавит участников от ненужных помех. В модели предусмотрены режим MUTE и возможность голосовых оповещений. Стильный дизайн, интуитивно понятный интерфейс устройства громкой связи JABRA Speak 410 UC и функциональные возможности обеспечивают высокий потребительский спрос. Модель оснащена сенсорными кнопками управления - регулятором громкости, включения/выключения и светодиодным индикатором актуального состояния. Изделие подключается к периферийному устройству посредством USB. Благодаря указанным преимуществам покупатель продукта сможет проводить совещания где угодно.
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