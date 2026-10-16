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Телефон IP Fanvil H3W черный купить с доставкой в Москве
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Телефон IP Fanvil H3W черный

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Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 7
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Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 10
Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 11
Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
  • Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 1
  • Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 2
  • Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 3
  • Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 4
  • Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 5
  • Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 6
  • Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 7
  • Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 8
  • Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 9
  • Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 10
  • Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 11
  • Телефон IP Fanvil H3W черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
6 890 руб.  11 190 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телефон IP Fanvil H3W черный
6 890 руб. -38%
11 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Телефон IP Fanvil H3W черный

Fanvil H3W - IP-телефон с поддержкой Wi-Fi и HD-звука. Это одновременно лучшее качество связи и минимум проводов. Лицевая панель телефона может быть изменена по запросам заказчика. Fanvil H3W - это не просто гостиничный IP-телефон, он также идеально подходит для использования в супермаркетах, больницах, торговых центрах и других местах

Отзывы о товаре Телефон IP Fanvil H3W черный




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Страна производитель
Китай
Описание
Fanvil H3W - IP-телефон с поддержкой Wi-Fi и HD-звука. Это одновременно лучшее качество связи и минимум проводов. Лицевая панель телефона может быть изменена по запросам заказчика. Fanvil H3W - это не просто гостиничный IP-телефон, он также идеально подходит для использования в супермаркетах, больницах, торговых центрах и других местах
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон IP Fanvil H3W черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6890 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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