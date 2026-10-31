Радиотелефон Gigaset AS690A Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб.
В наличии
Код товара: 501176
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х5х5
Вес, г.
189
Описание товара Радиотелефон Gigaset AS690A Black
Gigaset AS690A черный. Современный, удобный беспроводной телефон с автоответчиком и тремя трубками в комплекте. Основные характеристики: громкая связь, будильник, определитель номера, клавиатура с подсветкой, ночной режим, черный список, внутренняя связь и переадресация, телефонная книга на 100 номеров.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик
-
В наличииЦена 6 480 руб.1620 руб. в СплитТрубка Yealink W73H черный
-
В наличииЦена 6 580 руб.1645 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RU2 титан
-
В наличииЦена 7 130 руб. 19 490 руб.1783 руб. в СплитПлата Panasonic KX-NS5173X 8-ми аналоговых внутренних линий (MCS...
-
В наличииЦена 7 650 руб.1913 руб. в СплитСпикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209
-
В наличииЦена 7 840 руб.1960 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG6812RUB черный
-
В наличииЦена 8 020 руб.2005 руб. в СплитМодуль расширения Yealink EXP43
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный
-
В наличииЦена 9 000 руб.2250 руб. в СплитVoIP-телефон Yealink W56H
-
В наличииЦена 9 410 руб. 25 890 руб.2353 руб. в СплитПлата 4-х гибридных внутренних линий Panasonic KX-NS5170X (DHLC4...
Gigaset AS690A черный. Современный, удобный беспроводной телефон с автоответчиком и тремя трубками в комплекте. Основные характеристики: громкая связь, будильник, определитель номера, клавиатура с подсветкой, ночной режим, черный список, внутренняя связь и переадресация, телефонная книга на 100 номеров.
Радиотелефон Gigaset AS690A Black - данный товар вы можете купить по цене 6660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиотелефон Gigaset AS690A Black