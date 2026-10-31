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Радиотелефон Gigaset AS690A Black купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Gigaset AS690A Black

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Радиотелефон Gigaset AS690A RUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501176
Доставка в Москве
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Радиотелефон Gigaset AS690A Black
6 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Размеры в упаковке, см
12х5х5
Вес, г.
189

Описание товара Радиотелефон Gigaset AS690A Black

Gigaset AS690A черный. Современный, удобный беспроводной телефон с автоответчиком и тремя трубками в комплекте. Основные характеристики: громкая связь, будильник, определитель номера, клавиатура с подсветкой, ночной режим, черный список, внутренняя связь и переадресация, телефонная книга на 100 номеров.

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Характеристики
Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Описание
Gigaset AS690A черный. Современный, удобный беспроводной телефон с автоответчиком и тремя трубками в комплекте. Основные характеристики: громкая связь, будильник, определитель номера, клавиатура с подсветкой, ночной режим, черный список, внутренняя связь и переадресация, телефонная книга на 100 номеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Gigaset AS690A Black - данный товар вы можете купить по цене 6660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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