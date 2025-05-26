Радиотелефон Panasonic KX-TG6812RUB черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 128632
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
667
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG6812RUB черный
Комплект из базы и двух трубок. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Будильник, начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Режим Радио-няня. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 15 / 170 ч.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Комплект из базы и двух трубок. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Будильник, начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Режим Радио-няня. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 15 / 170 ч.
Достоинства:
Комментарий:
Брала для соседки, она осталась очень довольна. Экран большой, все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон.Экран большой, всё хорошо видно на нем,кнопки с подсветкой и т.д.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон работает отлично, главная функция, из-за которой я купила этот телефон, громкое оповещение входящего номера телефона, работает! Кроме этого, на дисплее крупный шрифт даты и времени!
Достоинства:
Комментарий:
Качество Панасоник на высоком уровне. Настройка почти интуитивная. Быстрая установка
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный, но пришёл с опозданием. Приобретали ко дню рождения!
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат, но не могу подключить Аон. подскажите пожалуйста как подключить Аон, брала только из-за него.
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда ранас - это прекрасно! Работает хорошо. Настраивается легко. Слышимость отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь 2 месяца. Нареканий пока нет. До этого тоже были радиотелефы Panasonic - качественная техника. Аккумуляторы держат заряд 6 дней при малом количестве звонков, при активном использовании - 3 дня. С двумя трубками очень удобно: одна на зарядке, другая - в работе. Громкость динамика на максимуме, но слышно собеседника хорошо. Для пожилых людей громкость не подойдёт (ранее приобретенный у другого продавца аппарат сдала: слышимость была совсем низкая,видимо,зависит, как установлен динамик). Много мелодий на вызов, есть быстрый набор (очень удобно), связь между трубками даже при отсутствии базы и большой набор других функций (соответствуют описанию). Телефон пришёл хорошо упакованный и вовремя. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный телефон для пенсионеров. Очень понятный, не отличим от старых моделей панасоник, что очень важно старикам.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный телефон с очень тихим звонком и недостаточной громкостью при разговоре. Мне это нравится, т.к. могу отдыхать. Для пожилых людей не подойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Преобретал в подарок. Всë устраивает. Для пожилых людей самое то, кнопки глазастые.
Достоинства:
Комментарий:
Берём уже второй такой комплект своим родственникам. Для пожилых лучший вариант.
Достоинства:
Комментарий:
брала родителям - там десятки мелодий, но телевизор они не перекрикивают, такими телефонами пользуются часто уже в возрасте. Хорошо бы делать громкость выше. У нас на максимуме и слышно в тишине да, с телевизором уже плохо.
Достоинства:
Комментарий:
Бабушка и дедушкой довольны,проговаривает цифры,яркий экран,читаемое меню. Давно искали данную модель,тк наш «старичок» уже плохо работал -западали кнопки,нужен был аналог именно с голосовым проговором цифр. Нашли спасибо продавцу за товар. В магазинах радиотелефонов уже давно нет,от них наоборот отказываются,но кому нужно -смело берите
Радиотелефон Panasonic KX-TG6812RUB черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG6812RUB черный
Достоинства:
Комментарий:
Брала для соседки, она осталась очень довольна. Экран большой, все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон.Экран большой, всё хорошо видно на нем,кнопки с подсветкой и т.д.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон работает отлично, главная функция, из-за которой я купила этот телефон, громкое оповещение входящего номера телефона, работает! Кроме этого, на дисплее крупный шрифт даты и времени!
Достоинства:
Комментарий:
Качество Панасоник на высоком уровне. Настройка почти интуитивная. Быстрая установка
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный, но пришёл с опозданием. Приобретали ко дню рождения!
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат, но не могу подключить Аон. подскажите пожалуйста как подключить Аон, брала только из-за него.
Достоинства:
Комментарий:
Как всегда ранас - это прекрасно! Работает хорошо. Настраивается легко. Слышимость отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь 2 месяца. Нареканий пока нет. До этого тоже были радиотелефы Panasonic - качественная техника. Аккумуляторы держат заряд 6 дней при малом количестве звонков, при активном использовании - 3 дня. С двумя трубками очень удобно: одна на зарядке, другая - в работе. Громкость динамика на максимуме, но слышно собеседника хорошо. Для пожилых людей громкость не подойдёт (ранее приобретенный у другого продавца аппарат сдала: слышимость была совсем низкая,видимо,зависит, как установлен динамик). Много мелодий на вызов, есть быстрый набор (очень удобно), связь между трубками даже при отсутствии базы и большой набор других функций (соответствуют описанию). Телефон пришёл хорошо упакованный и вовремя. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный телефон для пенсионеров. Очень понятный, не отличим от старых моделей панасоник, что очень важно старикам.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный телефон с очень тихим звонком и недостаточной громкостью при разговоре. Мне это нравится, т.к. могу отдыхать. Для пожилых людей не подойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Преобретал в подарок. Всë устраивает. Для пожилых людей самое то, кнопки глазастые.
Достоинства:
Комментарий:
Берём уже второй такой комплект своим родственникам. Для пожилых лучший вариант.
Достоинства:
Комментарий:
брала родителям - там десятки мелодий, но телевизор они не перекрикивают, такими телефонами пользуются часто уже в возрасте. Хорошо бы делать громкость выше. У нас на максимуме и слышно в тишине да, с телевизором уже плохо.
Достоинства:
Комментарий:
Бабушка и дедушкой довольны,проговаривает цифры,яркий экран,читаемое меню. Давно искали данную модель,тк наш «старичок» уже плохо работал -западали кнопки,нужен был аналог именно с голосовым проговором цифр. Нашли спасибо продавцу за товар. В магазинах радиотелефонов уже давно нет,от них наоборот отказываются,но кому нужно -смело берите