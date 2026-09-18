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VoIP-телефон Grandstream GXP2170 купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Grandstream GXP2170

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VoIP-телефон Grandstream GXP2170
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290244
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х10
Вес, кг.
1.76

Описание товара VoIP-телефон Grandstream GXP2170

IP телефон Grandstream GXP2170 поддерживает 12 телефонных линий при 6 независимых SIP-аккаунтах. Благодаря наличию 48 виртуальных BLF-клавиш и возможности подключения до четырех дополнительных панелей GXP2200EXT, модель GXP2170 прекрасно подходит для сотрудников, активно использующих телефонную связь в своей работе. Помимо этого, телефон имеет встроенный Bluetooth, 2 гигабитных сетевых порта с PoE

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream GXP2170




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Страна производитель
Китай
Описание
IP телефон Grandstream GXP2170 поддерживает 12 телефонных линий при 6 независимых SIP-аккаунтах. Благодаря наличию 48 виртуальных BLF-клавиш и возможности подключения до четырех дополнительных панелей GXP2200EXT, модель GXP2170 прекрасно подходит для сотрудников, активно использующих телефонную связь в своей работе. Помимо этого, телефон имеет встроенный Bluetooth, 2 гигабитных сетевых порта с PoE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


VoIP-телефон Grandstream GXP2170 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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