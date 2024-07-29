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Модуль расширения Yealink EXP43 купить с доставкой в Москве
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Модуль расширения Yealink EXP43

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Модуль расширения Yealink EXP43 - фото 1
Модуль расширения Yealink EXP43 - фото 2
Модуль расширения Yealink EXP43 - фото 3
Модуль расширения Yealink EXP43 - фото 4
Модуль расширения Yealink EXP43 - фото 5
Модуль расширения Yealink EXP43 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Модуль расширения
Цвет
черный
Дисплей
цветной
  • Модуль расширения Yealink EXP43 - фото 1
  • Модуль расширения Yealink EXP43 - фото 2
  • Модуль расширения Yealink EXP43 - фото 3
  • Модуль расширения Yealink EXP43 - фото 4
  • Модуль расширения Yealink EXP43 - фото 5
  • Модуль расширения Yealink EXP43 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354292
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
Модуль расширения
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, г.
600

Описание товара Модуль расширения Yealink EXP43

Yealink EXP38 — это модуль расширения, предназначенный для работы с IP-телефонами Yealink SIP-T48U, SIP-T46U, SIP-T43U. Использование данного модуля позволяет значительно экономить время и повышает удобство пользования телефоном, так как снимает необходимость держать в памяти наиболее часто набираемые номера - для быстрого вызова абонента достаточно запрограммировать его номер на одну из клавиш. Данное устройство будет также полезно операторам и секретарям, принимающим входящие звонки и распределяющим их по сотрудникам компании.

Отзывы о товаре Модуль расширения Yealink EXP43

Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Валерий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Надо помнить, что комплектный к телефону блок питания чаще всего не рассчитан на питание еще и панели, поэтому обязательно проверяйте суммарную мощность и меняйте блок питания на соответствующий.



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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
Модуль расширения
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink EXP38 — это модуль расширения, предназначенный для работы с IP-телефонами Yealink SIP-T48U, SIP-T46U, SIP-T43U. Использование данного модуля позволяет значительно экономить время и повышает удобство пользования телефоном, так как снимает необходимость держать в памяти наиболее часто набираемые номера - для быстрого вызова абонента достаточно запрограммировать его номер на одну из клавиш. Данное устройство будет также полезно операторам и секретарям, принимающим входящие звонки и распределяющим их по сотрудникам компании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Валерий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Надо помнить, что комплектный к телефону блок питания чаще всего не рассчитан на питание еще и панели, поэтому обязательно проверяйте суммарную мощность и меняйте блок питания на соответствующий.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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