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VoIP-телефон Grandstream GXP2140 купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Grandstream GXP2140

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VoIP-телефон Grandstream GXP2140 - фото 1
VoIP-телефон Grandstream GXP2140 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Grandstream GXP2140 - фото 1
  • VoIP-телефон Grandstream GXP2140 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258559
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х7
Вес, кг.
1.63

Описание товара VoIP-телефон Grandstream GXP2140

Стильный корпоративный IP телефон GXP2140 поддерживает 4 линии, технологию Gigabit Ethernet и совместим с кнопочной панелью расширения Grandstream GXP2200EXT, что делает данный аппарат отличным выбором для секретарей и других сотрудников, работа которых связана с активным использованием корпоративной телефонии. Модель GXP2140 оборудован динамиком с HD Audio, цветным дисплеем диагональю 4.3 дюйма, поддерживает 5-стороннюю конференц-связь и возможность подключения Bluetooth устройств. Grandstream GXP2140 идеален и для SMB-компаний, и для корпораций, которые нуждаются в качественной и удобной телефонной связи.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream GXP2140




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный корпоративный IP телефон GXP2140 поддерживает 4 линии, технологию Gigabit Ethernet и совместим с кнопочной панелью расширения Grandstream GXP2200EXT, что делает данный аппарат отличным выбором для секретарей и других сотрудников, работа которых связана с активным использованием корпоративной телефонии. Модель GXP2140 оборудован динамиком с HD Audio, цветным дисплеем диагональю 4.3 дюйма, поддерживает 5-стороннюю конференц-связь и возможность подключения Bluetooth устройств. Grandstream GXP2140 идеален и для SMB-компаний, и для корпораций, которые нуждаются в качественной и удобной телефонной связи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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