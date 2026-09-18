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Радиотелефон Panasonic KX-TGF310RUM серый металлик купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Panasonic KX-TGF310RUM серый металлик

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Радиотелефон Panasonic KX-TGF310RUM серый металлик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218654
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
1.13

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGF310RUM серый металлик

Позволяет осуществлять набор с помощью одного касания. Кнопка блокировки вызовов позволяет легко регистрировать номер в черном списке. Вспомогательная батарея на случай неожиданных перебоев в электросети

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TGF310RUM серый металлик




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Позволяет осуществлять набор с помощью одного касания. Кнопка блокировки вызовов позволяет легко регистрировать номер в черном списке. Вспомогательная батарея на случай неожиданных перебоев в электросети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Panasonic KX-TGF310RUM серый металлик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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