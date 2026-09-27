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Модуль расширения Grandstream GBX20 купить с доставкой в Москве
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Модуль расширения Grandstream GBX20

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Модуль расширения Grandstream GBX20 - фото 2
Модуль расширения Grandstream GBX20 - фото 3
Модуль расширения Grandstream GBX20 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Модуль расширения
  • Модуль расширения Grandstream GBX20 - фото 1
  • Модуль расширения Grandstream GBX20 - фото 2
  • Модуль расширения Grandstream GBX20 - фото 3
  • Модуль расширения Grandstream GBX20 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354289
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
Модуль расширения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
900

Описание товара Модуль расширения Grandstream GBX20

Grandstream GBX20 - это модуль расширения, который добавляет функциональность, универсальность и гибкость IP-телефону Grandstream GRP2615 и IP-видеотелефону GXV3350. Он оснащен ЖК-дисплеем 272x480, который обеспечивает до 40 контактов/функций на модуль с поддержкой подключения до 4-х модулей в каскаде. GBX20 поддерживает широкий спектр расширенных функций вызова, включая BLF, парковка вызовов/перехват, быстрый набор, мониторинг, интерком, передачу/переадресацию и многое другое. Являясь идеальным решением для предприятий и администраторов, управляющих большими объемами вызовов, GBX20 обеспечивает максимальную продуктивность за счет эффективного мониторинга и диспетчеризации входящих вызовов.

Отзывы о товаре Модуль расширения Grandstream GBX20




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
Модуль расширения
Страна производитель
Китай
Описание
Grandstream GBX20 - это модуль расширения, который добавляет функциональность, универсальность и гибкость IP-телефону Grandstream GRP2615 и IP-видеотелефону GXV3350. Он оснащен ЖК-дисплеем 272x480, который обеспечивает до 40 контактов/функций на модуль с поддержкой подключения до 4-х модулей в каскаде. GBX20 поддерживает широкий спектр расширенных функций вызова, включая BLF, парковка вызовов/перехват, быстрый набор, мониторинг, интерком, передачу/переадресацию и многое другое. Являясь идеальным решением для предприятий и администраторов, управляющих большими объемами вызовов, GBX20 обеспечивает максимальную продуктивность за счет эффективного мониторинга и диспетчеризации входящих вызовов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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