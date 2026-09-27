Модуль расширения Grandstream GBX20
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Модуль расширения Grandstream GBX20
Grandstream GBX20 - это модуль расширения, который добавляет функциональность, универсальность и гибкость IP-телефону Grandstream GRP2615 и IP-видеотелефону GXV3350. Он оснащен ЖК-дисплеем 272x480, который обеспечивает до 40 контактов/функций на модуль с поддержкой подключения до 4-х модулей в каскаде. GBX20 поддерживает широкий спектр расширенных функций вызова, включая BLF, парковка вызовов/перехват, быстрый набор, мониторинг, интерком, передачу/переадресацию и многое другое. Являясь идеальным решением для предприятий и администраторов, управляющих большими объемами вызовов, GBX20 обеспечивает максимальную продуктивность за счет эффективного мониторинга и диспетчеризации входящих вызовов.
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