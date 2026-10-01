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Базовая станция IP Yealink W70B черный купить с доставкой в Москве
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Базовая станция IP Yealink W70B черный

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Базовая станция IP Yealink W70B черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дополнительное оборудование
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622132
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
Дополнительное оборудование
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х6
Вес, г.
350

Описание товара Базовая станция IP Yealink W70B черный

Yealink W70B — это базовая IP-DECT-станция для малого и среднего бизнеса. Поддерживает работу до 10 DECT-устройств Yealink: DECT-трубок W73H / W76H, DECT-конференц-телефонов CP930W, CP935W и настольного телефона T54W + DD10K (с цветным экраном). W70B обеспечивает мобильность и гибкость коммуникаций, а также избавляет от необходимости в монтаже лишних проводов. Современный чип сокращает время простоя при обновлении и обеспечивает высокую производительность базовой станции, которая поддерживает до 10 SIP-аккаунтов и до 20 одновременных вызовов. Эта компактная базовая IP-DECT-станция имеет современный элегантный дизайн, обладает конструкцией для скрытия разъемов для проводов, а также может быть установлена на стене. Поддерживая кодек Opus, Yealink W70B обеспечивает профессиональный качественный звук как в условиях высокой нагрузки, так и при низких показателях параметров сети (по сравнению с другими широкополосными или узкополосными аудиокодеками). Базовая IP-DECT-станция Yealink W70B поддерживает инициализацию и массовое развертывание с помощью Yealink Redirection Provisioning Service (RPS) и механизма загрузки, что позволяет реализовать Zero Touch Provisioning без каких-либо сложных ручных настроек. Простое развертывание, обслуживание и обновление экономит время и затраты предприятия на ИТ-инфраструктуру.

Отзывы о товаре Базовая станция IP Yealink W70B черный




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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
Дополнительное оборудование
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink W70B — это базовая IP-DECT-станция для малого и среднего бизнеса. Поддерживает работу до 10 DECT-устройств Yealink: DECT-трубок W73H / W76H, DECT-конференц-телефонов CP930W, CP935W и настольного телефона T54W + DD10K (с цветным экраном). W70B обеспечивает мобильность и гибкость коммуникаций, а также избавляет от необходимости в монтаже лишних проводов. Современный чип сокращает время простоя при обновлении и обеспечивает высокую производительность базовой станции, которая поддерживает до 10 SIP-аккаунтов и до 20 одновременных вызовов. Эта компактная базовая IP-DECT-станция имеет современный элегантный дизайн, обладает конструкцией для скрытия разъемов для проводов, а также может быть установлена на стене. Поддерживая кодек Opus, Yealink W70B обеспечивает профессиональный качественный звук как в условиях высокой нагрузки, так и при низких показателях параметров сети (по сравнению с другими широкополосными или узкополосными аудиокодеками). Базовая IP-DECT-станция Yealink W70B поддерживает инициализацию и массовое развертывание с помощью Yealink Redirection Provisioning Service (RPS) и механизма загрузки, что позволяет реализовать Zero Touch Provisioning без каких-либо сложных ручных настроек. Простое развертывание, обслуживание и обновление экономит время и затраты предприятия на ИТ-инфраструктуру.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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