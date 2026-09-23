Трубка Yealink W73H черный
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Характеристики
Описание товара Трубка Yealink W73H черный
Yealink W73H — это современная беспроводная телефонная DECT-трубка нового поколения, предназначенная для использования в бизнес-процессах. Устройство обладает элегантным дизайном, удобно в использовании и рассчитано на большой срок автономной работы.
Сочетая в себе преимущества беспроводной связи с широким набором функций корпоративной IP-телефонии, W73H отличается высоким качеством звука (HD), а также надежностью технологии DECT, обеспечивая комфортную и продуктивную работу в течение всего дня.
Трубка W73H полностью совместима с базовой DECT-станцией Yealink W70B. Система Yealink W73P поддерживает до 10 трубок, до 10 SIP-аккаунтов и до 20 одновременных вызовов (2 вызова на трубку). Кроме того, DECT-трубка W73H полностью совместима с микросотовой системой Yealink W90/W80, предоставляя пользователям больше вариантов для масштабирования системы.
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Yealink W73H — это современная беспроводная телефонная DECT-трубка нового поколения, предназначенная для использования в бизнес-процессах. Устройство обладает элегантным дизайном, удобно в использовании и рассчитано на большой срок автономной работы.
Сочетая в себе преимущества беспроводной связи с широким набором функций корпоративной IP-телефонии, W73H отличается высоким качеством звука (HD), а также надежностью технологии DECT, обеспечивая комфортную и продуктивную работу в течение всего дня.
Трубка W73H полностью совместима с базовой DECT-станцией Yealink W70B. Система Yealink W73P поддерживает до 10 трубок, до 10 SIP-аккаунтов и до 20 одновременных вызовов (2 вызова на трубку). Кроме того, DECT-трубка W73H полностью совместима с микросотовой системой Yealink W90/W80, предоставляя пользователям больше вариантов для масштабирования системы.
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