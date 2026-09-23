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Трубка Yealink W73H черный купить с доставкой в Москве
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Трубка Yealink W73H черный

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Трубка Yealink W73H черный - фото 3
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Трубка Yealink W73H черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дополнительная трубка
Цвет
черный
Дисплей
есть
  • Трубка Yealink W73H черный - фото 1
  • Трубка Yealink W73H черный - фото 2
  • Трубка Yealink W73H черный - фото 3
  • Трубка Yealink W73H черный - фото 4
  • Трубка Yealink W73H черный - фото 5
  • Трубка Yealink W73H черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622148
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Трубка Yealink W73H черный
6 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
Дополнительная трубка
Цвет
черный
Дисплей
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х9
Вес, г.
350

Описание товара Трубка Yealink W73H черный

Yealink W73H — это современная беспроводная телефонная DECT-трубка нового поколения, предназначенная для использования в бизнес-процессах. Устройство обладает элегантным дизайном, удобно в использовании и рассчитано на большой срок автономной работы.

Сочетая в себе преимущества беспроводной связи с широким набором функций корпоративной IP-телефонии, W73H отличается высоким качеством звука (HD), а также надежностью технологии DECT, обеспечивая комфортную и продуктивную работу в течение всего дня.

Трубка W73H полностью совместима с базовой DECT-станцией Yealink W70B. Система Yealink W73P поддерживает до 10 трубок, до 10 SIP-аккаунтов и до 20 одновременных вызовов (2 вызова на трубку). Кроме того, DECT-трубка W73H полностью совместима с микросотовой системой Yealink W90/W80, предоставляя пользователям больше вариантов для масштабирования системы.

Отзывы о товаре Трубка Yealink W73H черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
Дополнительная трубка
Цвет
черный
Дисплей
есть
Страна производитель
Китай
Описание

Yealink W73H — это современная беспроводная телефонная DECT-трубка нового поколения, предназначенная для использования в бизнес-процессах. Устройство обладает элегантным дизайном, удобно в использовании и рассчитано на большой срок автономной работы.

Сочетая в себе преимущества беспроводной связи с широким набором функций корпоративной IP-телефонии, W73H отличается высоким качеством звука (HD), а также надежностью технологии DECT, обеспечивая комфортную и продуктивную работу в течение всего дня.

Трубка W73H полностью совместима с базовой DECT-станцией Yealink W70B. Система Yealink W73P поддерживает до 10 трубок, до 10 SIP-аккаунтов и до 20 одновременных вызовов (2 вызова на трубку). Кроме того, DECT-трубка W73H полностью совместима с микросотовой системой Yealink W90/W80, предоставляя пользователям больше вариантов для масштабирования системы.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трубка Yealink W73H черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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