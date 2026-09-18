VoIP-телефон Fanvil X1 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Fanvil X1 черный
Телефон Fanvil X1 - доступный и функциональный телефон с поддержкой SIP. Отличный вариант для тех, кто выделяет главное в вещах. Телефон сочетает в себе последние достижения в области VoIP и при этом имеет конкурентную цену. Отлично подойдет для массового внедрения в компаниях с большим штатом сотрудников, когда важны такие параметры как быстрая настройка по принципу Zero Config, централизованное управление и высокая надёжность. Телефоны Fanvil проверены многочисленными установками в компаниях, где ценят функциональность и справедливую цену. IP телефон Fanvil X1 с поддержкой SIP, является доступным и функциональным аппаратом. Отличный выбор для тех, кто знает, что нужно для безупречной IP телефонии. Fanvil X1 – это конкурентная цена в сочетании со всеми последними достижениями с области VoIP. Этот IP телефон поддерживает быструю настройку по принципу Zero Config, централизованное управление и обеспечивает высокую надёжность. Идеально подойдет для того, чтобы массово внедрять эти IP телефоны в компании с большим штатом сотрудников. Fanvil X1 / X1P - это высокопроизводительные профессиональные настольные IP-телефоны начального уровня. В сочетании с основными функциями, в том числе 2-строчный дисплей, функция 3-сторонней конференц-связи, подсветка дисплея, они отвечают требованиям доступности и надежности для любого бюджета.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 280 руб. 19 490 руб.1820 руб. в СплитПлата Panasonic KX-NS5173X 8-ми аналоговых внутренних линий (MCS...
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TGH220RUB черный
-
В наличииЦена 8 150 руб.2038 руб. в СплитСпикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209
-
В наличииЦена 8 320 руб.2080 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный
-
В наличииЦена 8 720 руб.2180 руб. в СплитVoIP-телефон Yealink W56H
-
В наличииЦена 9 610 руб. 25 890 руб.2403 руб. в СплитПлата 4-х гибридных внутренних линий Panasonic KX-NS5170X (DHLC4...
-
В наличииЦена 9 790 руб. 14 090 руб.2448 руб. в СплитТелефон IP Fanvil H5W черный
-
В наличииЦена 10 070 руб.2518 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GXP2140
-
В наличииЦена 10 150 руб.2538 руб. в СплитСпикерфон Jabra SPEAK 510 UC
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитСпикерфон Jabra SPEAK 510 MS
-
В наличииЦена 11 740 руб.2935 руб. в СплитТелефон IP Yealink W73P черный
-
В наличииЦена 12 580 руб. 29 890 руб.3145 руб. в СплитПлата речевых сообщений Panasonic KX-TE82492 (2 канала, 60 мин)
Отзывы о товаре VoIP-телефон Fanvil X1 черный