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VoIP-телефон Fanvil X1 черный купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Fanvil X1 черный

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VoIP-телефон Fanvil X1 черный - фото 1
VoIP-телефон Fanvil X1 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
  • VoIP-телефон Fanvil X1 черный - фото 1
  • VoIP-телефон Fanvil X1 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258523
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
VoIP-телефон
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
275

Описание товара VoIP-телефон Fanvil X1 черный

Телефон Fanvil X1 - доступный и функциональный телефон с поддержкой SIP. Отличный вариант для тех, кто выделяет главное в вещах. Телефон сочетает в себе последние достижения в области VoIP и при этом имеет конкурентную цену. Отлично подойдет для массового внедрения в компаниях с большим штатом сотрудников, когда важны такие параметры как быстрая настройка по принципу Zero Config, централизованное управление и высокая надёжность. Телефоны Fanvil проверены многочисленными установками в компаниях, где ценят функциональность и справедливую цену. IP телефон Fanvil X1 с поддержкой SIP, является доступным и функциональным аппаратом. Отличный выбор для тех, кто знает, что нужно для безупречной IP телефонии. Fanvil X1 – это конкурентная цена в сочетании со всеми последними достижениями с области VoIP. Этот IP телефон поддерживает быструю настройку по принципу Zero Config, централизованное управление и обеспечивает высокую надёжность. Идеально подойдет для того, чтобы массово внедрять эти IP телефоны в компании с большим штатом сотрудников. Fanvil X1 / X1P - это высокопроизводительные профессиональные настольные IP-телефоны начального уровня. В сочетании с основными функциями, в том числе 2-строчный дисплей, функция 3-сторонней конференц-связи, подсветка дисплея, они отвечают требованиям доступности и надежности для любого бюджета.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Fanvil X1 черный




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
VoIP-телефон
Описание
Телефон Fanvil X1 - доступный и функциональный телефон с поддержкой SIP. Отличный вариант для тех, кто выделяет главное в вещах. Телефон сочетает в себе последние достижения в области VoIP и при этом имеет конкурентную цену. Отлично подойдет для массового внедрения в компаниях с большим штатом сотрудников, когда важны такие параметры как быстрая настройка по принципу Zero Config, централизованное управление и высокая надёжность. Телефоны Fanvil проверены многочисленными установками в компаниях, где ценят функциональность и справедливую цену. IP телефон Fanvil X1 с поддержкой SIP, является доступным и функциональным аппаратом. Отличный выбор для тех, кто знает, что нужно для безупречной IP телефонии. Fanvil X1 – это конкурентная цена в сочетании со всеми последними достижениями с области VoIP. Этот IP телефон поддерживает быструю настройку по принципу Zero Config, централизованное управление и обеспечивает высокую надёжность. Идеально подойдет для того, чтобы массово внедрять эти IP телефоны в компании с большим штатом сотрудников. Fanvil X1 / X1P - это высокопроизводительные профессиональные настольные IP-телефоны начального уровня. В сочетании с основными функциями, в том числе 2-строчный дисплей, функция 3-сторонней конференц-связи, подсветка дисплея, они отвечают требованиям доступности и надежности для любого бюджета.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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