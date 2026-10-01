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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый

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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый - фото 2
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый - фото 3
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый - фото 4
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный, серебристый
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
50
Количество телефонных линий
1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый - фото 2
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый - фото 3
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый - фото 4
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 128591
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый
5 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный, серебристый
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
50
Количество телефонных линий
1
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
20х14х14
Вес, г.
810

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый

Удобство переносного домашнего или офисного телефона с городским номером сложно недооценить, а если Вам приходится совмещать общение и передвижение по помещению, то телефон беспроводной (DECT) Panasonic KX-TG 2512RUS будет отличным помощником. Особенностью данного аппарата является то, что к одной базе подключается сразу две трубки, которыми можно пользоваться на расстоянии до 50 метров внутри помещений и до 300 метров вне зданий. Между трубками предусмотрена внутренняя связь, также пользователи могу использовать режим конференц-связи с абонентами. При нажатии на прорезиненные клавиши Panasonic KX-TG 2512RUS раздается звуковой сигнал, поэтому пользователь может быть уверен, что сигнал от клавиши поступил. Для питания трубки используется аккумулятор AAA в количестве 2 штуки.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный, серебристый
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
50
Количество телефонных линий
1
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Удобство переносного домашнего или офисного телефона с городским номером сложно недооценить, а если Вам приходится совмещать общение и передвижение по помещению, то телефон беспроводной (DECT) Panasonic KX-TG 2512RUS будет отличным помощником. Особенностью данного аппарата является то, что к одной базе подключается сразу две трубки, которыми можно пользоваться на расстоянии до 50 метров внутри помещений и до 300 метров вне зданий. Между трубками предусмотрена внутренняя связь, также пользователи могу использовать режим конференц-связи с абонентами. При нажатии на прорезиненные клавиши Panasonic KX-TG 2512RUS раздается звуковой сигнал, поэтому пользователь может быть уверен, что сигнал от клавиши поступил. Для питания трубки используется аккумулятор AAA в количестве 2 штуки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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