VoIP-телефон Yealink SIP-T33G
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T33G
Yealink SIP-T33G - IP-телефон начального уровня с 4 линиями и HD-voice. Новый SIP-T33G от Yealink поднимает IP-телефоны начального уровня до уровня, который ранее никогда не был достигнут. Используя полностью высококачественные материалы, плюс очень большой графический цветной дисплей размером 320x240 пикселя с подсветкой, с четким 6-строчным дисплеем данных, телефон Yealink обеспечивает более плавное взаимодействие с пользователем, намного больше визуальной информации, плюс характеристики HD Voice. PoE делает T33G идеальным выбором для расширенного использования в сети. SIP-T33G поддерживает четыре учетные записи VoIP, простые, гибкие и безопасные варианты установки, а также IPv6, Open VPN и резервный сервер. Он также работает с SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x. Будучи очень экономичным и мощным IP-решением, T31 максимизирует производительность, как в небольших, так и в больших офисных средах. Основные характеристики и преимущества Yealink SIP-T33G: Yealink HD Voice, 2,4-дюймовый цветной дисплей с разрешением 320 x 240 пикселей и подсветкой, Двухпортовый гигабитный Ethernet, Поддержка PoE, Поддержка кодеков Opus, До 4 учетных записей SIP, Поддержка гарнитуры, Настенный монтаж, Простые, гибкие и безопасные варианты обеспечения.
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