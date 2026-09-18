Радиотелефон Panasonic KX-TGH220RUB черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб.
В наличии
Код товара: 218657
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 800 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х14
Вес, г.
500
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGH220RUB черный
Простота и утонченность конструкции телефона придает ему элегантный вид. Благодаря специальной клавиатуре трубки и плоским вертикально расположенным кнопкам базового блока телефон приобретает обтекаемую форму — он отлично впишется в пространство вашего дома или офиса. Лаконичный дизайн — минимум ухода.
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Простота и утонченность конструкции телефона придает ему элегантный вид. Благодаря специальной клавиатуре трубки и плоским вертикально расположенным кнопкам базового блока телефон приобретает обтекаемую форму — он отлично впишется в пространство вашего дома или офиса. Лаконичный дизайн — минимум ухода.
Купить Радиотелефон Panasonic KX-TGH220RUB черный - по цене 7800 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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