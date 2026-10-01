Top.Mail.Ru
Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный - фото 1
Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный - фото 2
Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
  • Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный - фото 1
  • Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный - фото 2
  • Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622128
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный
6 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, кг.
1.11

Описание товара Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный

Grandstream GRP2604P представляет собой существенную 3-линейную модель, разработанную с поддержкой автонастройки для массового развертывания и простого управления. Он поддерживает возможность организации 5-сторонней голосовой конференции для максимизации производительности, интегрированный PoE и поддерживается системой управления устройствами (GDMS) компании Grandstream. Построенный для основных потребностей, модель Grandstream GRP2604P является простым в использовании и развертывании телефонным аппаратом.

Отзывы о товаре Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Grandstream GRP2604P представляет собой существенную 3-линейную модель, разработанную с поддержкой автонастройки для массового развертывания и простого управления. Он поддерживает возможность организации 5-сторонней голосовой конференции для максимизации производительности, интегрированный PoE и поддерживается системой управления устройствами (GDMS) компании Grandstream. Построенный для основных потребностей, модель Grandstream GRP2604P является простым в использовании и развертывании телефонным аппаратом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный - по цене 6090 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...