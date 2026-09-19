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VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный

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VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный - фото 1
VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный - фото 2
VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный - фото 3
VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный - фото 1
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный - фото 2
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный - фото 3
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425930
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х9
Вес, кг.
1.11

Описание товара VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный

Grandstream GRP2604 — это надежный и функциональный IP-телефон среднего ценового сегмента, предназначенный для офисных сотрудников, активно использующих телефонную связь в своей работе. Особенностью модели GRP2604 являются десять клавиш BLF со встроенным светодиодным индикатором каждая - с их помощью можно настроить выполнение наиболее частых действий в одно касание, что не только экономит драгоценное время, но и повышает удобство работы. Помимо клавиш BLF, слева от LCD-дисплея диагональю 2,48 дюйма с подсветкой, расположены еще три клавиши со светодиодом. Они предназначены для переключения между линиямиаккаунтами, так как Grandstream GRP2604 поддерживает сразу 6 независимых SIP-аккаунтов и три одновременных вызова.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Grandstream GRP2604 — это надежный и функциональный IP-телефон среднего ценового сегмента, предназначенный для офисных сотрудников, активно использующих телефонную связь в своей работе. Особенностью модели GRP2604 являются десять клавиш BLF со встроенным светодиодным индикатором каждая - с их помощью можно настроить выполнение наиболее частых действий в одно касание, что не только экономит драгоценное время, но и повышает удобство работы. Помимо клавиш BLF, слева от LCD-дисплея диагональю 2,48 дюйма с подсветкой, расположены еще три клавиши со светодиодом. Они предназначены для переключения между линиямиаккаунтами, так как Grandstream GRP2604 поддерживает сразу 6 независимых SIP-аккаунтов и три одновременных вызова.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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