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Радиотелефон Panasonic KX-TG6821RUB черный купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Panasonic KX-TG6821RUB черный

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Радиотелефон Panasonic KX-TG6821RUB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 226969
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
500

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG6821RUB черный

Радиотелефон PANASONIC KX-TG6821RUB изготовлен из высококачественных материалов по инновационным технологиям, поэтому он надежен в эксплуатации. За счет функции снижения уровня фонового шума, телефон обеспечит вас отличным качеством связи и вы без помех сможете слышать своего собеседника. А с помощью резервного питания радиотелефон будет работать и при отключении электроэнергии. Радиотелефон PANASONIC KX-TG6821RUB оснащен автоответчиком, определителем номера, телефонным справочником. В комплекте имеются радиотрубка, базовая станция, блок питания и аккумуляторные батареи.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG6821RUB черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Радиотелефон PANASONIC KX-TG6821RUB изготовлен из высококачественных материалов по инновационным технологиям, поэтому он надежен в эксплуатации. За счет функции снижения уровня фонового шума, телефон обеспечит вас отличным качеством связи и вы без помех сможете слышать своего собеседника. А с помощью резервного питания радиотелефон будет работать и при отключении электроэнергии. Радиотелефон PANASONIC KX-TG6821RUB оснащен автоответчиком, определителем номера, телефонным справочником. В комплекте имеются радиотрубка, базовая станция, блок питания и аккумуляторные батареи.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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