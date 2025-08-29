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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU2 титан купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU2 титан

4 Отзывы
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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU2 титан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/серый металлик
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 128644
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/серый металлик
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х14
Вес, г.
800

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU2 титан

Комплект из базы и двух трубок. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU2 титан

Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка просто коробка, ни пупырки, ни плёнки защитной, но вроде всё целое
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат не дозванивается на мобильные номера вообще, а на городские через раз. Качество связи на троечку. Слышны хрипы, щелчки. Короче, товар плохой.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Лидия К.

Достоинства:


Комментарий:
Одна трубка при разговоре гудит.Причем очень сильно
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2023
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
первый телефон купила неудачный,не все нюансы учла,а этот всё устраивает.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/серый металлик
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из базы и двух трубок. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка просто коробка, ни пупырки, ни плёнки защитной, но вроде всё целое
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат не дозванивается на мобильные номера вообще, а на городские через раз. Качество связи на троечку. Слышны хрипы, щелчки. Короче, товар плохой.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Лидия К.

Достоинства:


Комментарий:
Одна трубка при разговоре гудит.Причем очень сильно
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2023
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
первый телефон купила неудачный,не все нюансы учла,а этот всё устраивает.


Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU2 титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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