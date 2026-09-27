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VoIP-телефон Grandstream GRP2602 черный купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Grandstream GRP2602 черный

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VoIP-телефон Grandstream GRP2602 черный - фото 1
VoIP-телефон Grandstream GRP2602 черный - фото 2
VoIP-телефон Grandstream GRP2602 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2602 черный - фото 1
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2602 черный - фото 2
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2602 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425941
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х6
Вес, кг.
7.18

Описание товара VoIP-телефон Grandstream GRP2602 черный

Grandstream GRP2602 представляет собой существенную 2-линейную модель, разработанную с поддержкой автонастройки для массового развертывания и простого управления. Он поддерживает возможность организации 5-сторонней голосовой конференции для максимизации производительности и поддерживается системой управления устройствами (GDMS) компании Grandstream. Построенный для основных потребностей, модель Grandstream GRP2602 является простым в использовании и развертывании телефонным аппаратом.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream GRP2602 черный




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Grandstream GRP2602 представляет собой существенную 2-линейную модель, разработанную с поддержкой автонастройки для массового развертывания и простого управления. Он поддерживает возможность организации 5-сторонней голосовой конференции для максимизации производительности и поддерживается системой управления устройствами (GDMS) компании Grandstream. Построенный для основных потребностей, модель Grandstream GRP2602 является простым в использовании и развертывании телефонным аппаратом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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