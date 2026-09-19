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VoIP-телефон Yealink SIP-T31G купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Yealink SIP-T31G

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VoIP-телефон Yealink SIP-T31G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409829
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, кг.
2

Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T31G

Yealink SIP-T31G - IP-телефон начального уровня с 2 линиями и HD-voice. Новый SIP-T31G от Yealink поднимает IP-телефоны начального уровня до уровня, который ранее никогда не был достигнут. Используя полностью высококачественные материалы, плюс очень большой графический ЖК-дисплей размером 132x64 пикселя с подсветкой, с четким 5-строчным дисплеем данных, телефон Yealink обеспечивает более плавное взаимодействие с пользователем, намного больше визуальной информации, плюс характеристики HD Voice. Между тем, двухпортовый Gigabit Ethernet с интегрированным PoE делает T31G идеальным выбором для расширенного использования сети. SIP-T31G поддерживает две учетные записи VoIP, простые, гибкие и безопасные варианты установки, а также IPv6, Open VPN и резервный сервер. Он также работает с SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x. Будучи очень экономичным и мощным IP-решением, T31 максимизирует производительность, как в небольших, так и в больших офисных средах. Основные особенности Yealink SIP-T31G: Yealink HD Voice, 2,3 132x64-пиксельный графический ЖК-дисплей с подсветкой, Двухпортовый гигабитный Ethernet, Поддержка PoE, Поддержка кодеков Opus, До 2 учетных записей SIP, Поддержка гарнитуры, Настенный монтаж, Простые, гибкие и безопасные варианты обеспечения.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink SIP-T31G




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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink SIP-T31G - IP-телефон начального уровня с 2 линиями и HD-voice. Новый SIP-T31G от Yealink поднимает IP-телефоны начального уровня до уровня, который ранее никогда не был достигнут. Используя полностью высококачественные материалы, плюс очень большой графический ЖК-дисплей размером 132x64 пикселя с подсветкой, с четким 5-строчным дисплеем данных, телефон Yealink обеспечивает более плавное взаимодействие с пользователем, намного больше визуальной информации, плюс характеристики HD Voice. Между тем, двухпортовый Gigabit Ethernet с интегрированным PoE делает T31G идеальным выбором для расширенного использования сети. SIP-T31G поддерживает две учетные записи VoIP, простые, гибкие и безопасные варианты установки, а также IPv6, Open VPN и резервный сервер. Он также работает с SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x. Будучи очень экономичным и мощным IP-решением, T31 максимизирует производительность, как в небольших, так и в больших офисных средах. Основные особенности Yealink SIP-T31G: Yealink HD Voice, 2,3 132x64-пиксельный графический ЖК-дисплей с подсветкой, Двухпортовый гигабитный Ethernet, Поддержка PoE, Поддержка кодеков Opus, До 2 учетных записей SIP, Поддержка гарнитуры, Настенный монтаж, Простые, гибкие и безопасные варианты обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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