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Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUB черный купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUB черный

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Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUB черный - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUB черный - фото 2
Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUB черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
нет
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUB черный - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUB черный - фото 2
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUB черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612594
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
633

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUB черный

Телефон беспроводной (DECT) Panasonic KX-TGB610RUB позиционируется как модель для домашнего или офисного применения. Этот DECT-телефон укомплектован одной беспроводной трубкой с противоударным корпусом, которая без проблем выдерживает падение на пол с высоты до 1.2 м. Связь между трубкой и настольной док-станцией поддерживается на расстоянии до 20 м. Модель получает встроенную телефонную книгу на 50 абонентов и поддерживает определение номера входящего звонка. На трубке DECT-телефона Panasonic KX-TGB610RUB находится 1.4-дюймовый LCD-дисплей с выводом черно-белого изображения. Среди функций телефона доступны беззвучный режим, блокировка нежелательных вызовов, ответ любой кнопкой, поиск трубки, последовательный номер набора, а также удержание вызова и черный список. Питание трубки реализовано от 2 аккумуляторов Ni-MH.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUB черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон беспроводной (DECT) Panasonic KX-TGB610RUB позиционируется как модель для домашнего или офисного применения. Этот DECT-телефон укомплектован одной беспроводной трубкой с противоударным корпусом, которая без проблем выдерживает падение на пол с высоты до 1.2 м. Связь между трубкой и настольной док-станцией поддерживается на расстоянии до 20 м. Модель получает встроенную телефонную книгу на 50 абонентов и поддерживает определение номера входящего звонка. На трубке DECT-телефона Panasonic KX-TGB610RUB находится 1.4-дюймовый LCD-дисплей с выводом черно-белого изображения. Среди функций телефона доступны беззвучный режим, блокировка нежелательных вызовов, ответ любой кнопкой, поиск трубки, последовательный номер набора, а также удержание вызова и черный список. Питание трубки реализовано от 2 аккумуляторов Ni-MH.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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