Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUB черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUB черный
Телефон беспроводной (DECT) Panasonic KX-TGB610RUB позиционируется как модель для домашнего или офисного применения. Этот DECT-телефон укомплектован одной беспроводной трубкой с противоударным корпусом, которая без проблем выдерживает падение на пол с высоты до 1.2 м. Связь между трубкой и настольной док-станцией поддерживается на расстоянии до 20 м. Модель получает встроенную телефонную книгу на 50 абонентов и поддерживает определение номера входящего звонка. На трубке DECT-телефона Panasonic KX-TGB610RUB находится 1.4-дюймовый LCD-дисплей с выводом черно-белого изображения. Среди функций телефона доступны беззвучный режим, блокировка нежелательных вызовов, ответ любой кнопкой, поиск трубки, последовательный номер набора, а также удержание вызова и черный список. Питание трубки реализовано от 2 аккумуляторов Ni-MH.
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