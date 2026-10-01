Top.Mail.Ru
Телефон IP Fanvil H3 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телефон IP Fanvil H3 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 1
Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 2
Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 3
Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 4
Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 5
Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 6
Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 7
Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 8
Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 9
Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 10
Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 11
Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
  • Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 1
  • Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 2
  • Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 3
  • Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 4
  • Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 5
  • Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 6
  • Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 7
  • Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 8
  • Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 9
  • Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 10
  • Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 11
  • Телефон IP Fanvil H3 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622096
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телефон IP Fanvil H3 черный
3 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
350

Описание товара Телефон IP Fanvil H3 черный

IP- телефон Fanvil H3 – создан специально для отелей, предъявляющих высокие требования к телефонной инфраструктуре и качеству сервиса. Поддерживает до 2-х SIP-аккаунтов, питание PoE, аудио HD качества. На телефоне 10 программных клавиш, операционная система на базе Vxworks, поддержка защищённых протоколов: SIP over TLS и SRTP, совместимость с большинством платформ для IP-телефонии: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Zycoo, и др. Лицевая панель может изменяться в соответствии с требованиями отеля. Имеет три режима работы: телефонная трубка/спикерфон/гарнитура. Соответствует международным стандартам CE/FCC. IP- телефон Fanvil H3 может быть установлен на стол или смонтирован на стену.

Отзывы о товаре Телефон IP Fanvil H3 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP- телефон Fanvil H3 – создан специально для отелей, предъявляющих высокие требования к телефонной инфраструктуре и качеству сервиса. Поддерживает до 2-х SIP-аккаунтов, питание PoE, аудио HD качества. На телефоне 10 программных клавиш, операционная система на базе Vxworks, поддержка защищённых протоколов: SIP over TLS и SRTP, совместимость с большинством платформ для IP-телефонии: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Zycoo, и др. Лицевая панель может изменяться в соответствии с требованиями отеля. Имеет три режима работы: телефонная трубка/спикерфон/гарнитура. Соответствует международным стандартам CE/FCC. IP- телефон Fanvil H3 может быть установлен на стол или смонтирован на стену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телефон IP Fanvil H3 черный - по цене 3900 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...