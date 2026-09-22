VoIP-телефон Fanvil H2U красный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Fanvil H2U красный
Телефон VoIP Fanvil H2U отличается компактными размерами и стильным строгим дизайном, благодаря чему станет отличным выбором для любых предприятий и организаций. Устройство может легко размещаться как на столе, так и на стене. Помимо этого модель отличается функциональностью, может обеспечить комфортную коммуникацию и позволит с легкостью решать рабочие задачи. Телефон VoIP Fanvil H2U использует IP-сеть для передачи голоса и поддерживает работу сразу с 2 SIP-линиями. Благодаря поддержке различных кодеков, а также HD-динамику обеспечивается качественная передача голоса даже в зашумленном помещении. Для управления предусмотрено 10 клавиш быстрого набора, а также 1 программируемая DSS-кнопка. Настройка телефона может осуществляться при помощи веб-интерфейса. Для подключения на корпусе предусмотрен разъем RJ-45 с поддержкой PoE, а также RJ-9.
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