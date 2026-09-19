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VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный

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VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 1
VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 2
VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 3
VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 4
VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 5
VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 6
VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 7
VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 8
VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 9
VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 1
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 2
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 3
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 4
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 5
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 6
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 7
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 8
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 9
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425934
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х11
Вес, кг.
1.06

Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный

Телефон VoIP Yealink SIP-T31 – продукция широко известного производителя телекоммуникационного оборудования. Аппарат имеет традиционную компоновку клавиш. Установлен жидкокристаллический дисплей, особенностью которого является наличие подсветки. Количество SIP-линий – 2. Преимуществом модели является поддержка HD-аудио. Набор функций – базовый. В телефоне, в частности, реализованы парковка, перехват и переадресация вызовов, а также конференц-связь.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink SIP-T31P without PSU черный




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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон VoIP Yealink SIP-T31 – продукция широко известного производителя телекоммуникационного оборудования. Аппарат имеет традиционную компоновку клавиш. Установлен жидкокристаллический дисплей, особенностью которого является наличие подсветки. Количество SIP-линий – 2. Преимуществом модели является поддержка HD-аудио. Набор функций – базовый. В телефоне, в частности, реализованы парковка, перехват и переадресация вызовов, а также конференц-связь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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