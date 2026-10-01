Телефон IP Fanvil H3 белый (H3 WHITE)
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Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
В наличии
Код товара: 622118
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
белый
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х6
Вес, кг.
1
Описание товара Телефон IP Fanvil H3 белый (H3 WHITE)
IP- телефон Fanvil H3 white – создан специально для отелей, предъявляющих высокие требования к телефонной инфраструктуре и качеству сервиса. Поддерживает до 2-х SIP-аккаунтов, питание PoE, аудио HD качества. На телефоне 10 программных клавиш, операционная система на базе Vxworks, поддержка защищённых протоколов: SIP over TLS и SRTP, совместимость с большинством платформ для IP-телефонии: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Zycoo, и др. Лицевая панель может изменяться в соответствии с требованиями отеля. Имеет три режима работы: телефонная трубка/спикерфон/гарнитура. Соответствует международным стандартам CE/FCC. IP- телефон Fanvil H3 white может быть установлен на стол или смонтирован на стену.
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IP- телефон Fanvil H3 white – создан специально для отелей, предъявляющих высокие требования к телефонной инфраструктуре и качеству сервиса. Поддерживает до 2-х SIP-аккаунтов, питание PoE, аудио HD качества. На телефоне 10 программных клавиш, операционная система на базе Vxworks, поддержка защищённых протоколов: SIP over TLS и SRTP, совместимость с большинством платформ для IP-телефонии: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Zycoo, и др. Лицевая панель может изменяться в соответствии с требованиями отеля. Имеет три режима работы: телефонная трубка/спикерфон/гарнитура. Соответствует международным стандартам CE/FCC. IP- телефон Fanvil H3 white может быть установлен на стол или смонтирован на стену.
Купить Телефон IP Fanvil H3 белый (H3 WHITE) - по цене 4480 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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