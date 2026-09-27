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Телефон проводной Panasonic KX-TS2358RUB черный купить с доставкой в Москве
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Телефон проводной Panasonic KX-TS2358RUB черный

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Телефон проводной Panasonic KX-TS2358RUB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 128641
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
890

Описание товара Телефон проводной Panasonic KX-TS2358RUB черный

Проводной телефон. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера. Органайзер - часы. Возможность настенной установки.

Отзывы о товаре Телефон проводной Panasonic KX-TS2358RUB черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Проводной телефон. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера. Органайзер - часы. Возможность настенной установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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