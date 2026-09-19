VoIP-телефон Grandstream GRP2612P
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Grandstream GRP2612P
Grandstream GRP2612P - это мощный 4-х линейный IP-телефон с поддержкой 2-х SIP-аккаунтов операторского класса, разработанный с возможностями автонастройки для массового развертывания и простого управления. Основные функции включают в себя 16 виртуальных многофункциональных клавиш (VPK), цветной ЖК-дисплей с заменяемыми лицевыми панелями для легкой смены логотипа и многое другое. Серия GRP включает в себя функции безопасности операторского уровня для обеспечения безопасности на уровне предприятия, включая безопасную загрузку, образы с двумя встроенными прошивками и зашифрованное хранилище данных. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2612 поддерживается Системой Управления Устройствами Grandstream (Grandstream’s Device Management System - GDMS), которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, управления и мониторинга развертываний конечных точек Grandstream.
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