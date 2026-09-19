VoIP-телефон Yealink SIP-T31P
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T31P
Yealink SIP-T31P - IP-телефон начального уровня с 2 линиями и HD-voice. Новый SIP-T31P от Yealink поднимает IP-телефоны начального уровня до уровня, который ранее никогда не был достигнут. Используя полностью высококачественные материалы, плюс очень большой графический ЖК-дисплей размером 132x64 пикселя с подсветкой, с четким 5-строчным дисплеем данных, телефон Yealink обеспечивает более плавное взаимодействие с пользователем, намного больше визуальной информации, плюс характеристики HD Voice. два сетевых порта 10/100 Мбит / с со встроенным PoE делают T31P идеальным выбором для расширенного использования в сети. SIP-T31P поддерживает две учетные записи VoIP, простые, гибкие и безопасные варианты установки, а также IPv6, Open VPN и резервный сервер. Он также работает с SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x. Будучи очень экономичным и мощным IP-решением, T31 максимизирует производительность, как в небольших, так и в больших офисных средах. Основные характеристики и преимущества Yealink SIP-T31P: Yealink HD Voice, 2,3 132x64-пиксельный графический ЖК-дисплей с подсветкой, Двухпортовый 10 / 100M Ethernet-коммутатор, Поддержка PoE, Поддержка кодеков Opus, До 2 учетных записей SIP, Поддержка гарнитуры, Настенный монтаж, Простые, гибкие и безопасные варианты обеспечения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2358RUB черный
-
В наличииЦена 4 220 руб. 6 590 руб.1055 руб. в СплитМодуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов
-
В наличииЦена 4 310 руб. 6 590 руб.1078 руб. в СплитМодуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов)
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GRP2602P черный
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB черный
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный
-
В наличииЦена 5 430 руб.1358 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1612RUH Grey
-
В наличииЦена 5 940 руб. 15 890 руб.1485 руб. в СплитПлата Panasonic KX-TDA1186X 8 внешних аналоговых линий
-
В наличииЦена 6 230 руб.1558 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитТрубка Yealink W73H черный
Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink SIP-T31P