VoIP-телефон Yealink SIP-T30P
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T30P
Yealink SIP-T30P - IP-телефон начального уровня. Используя полностью высококачественные материалы, плюс большой графический ЖК-дисплей размером 132x64 пикселя с четким 5-строчным дисплеем данных, телефон Yealink обеспечивает более плавное взаимодействие с пользователем, намного больше визуальной информации, плюс характеристики HD Voice. T30P поддерживает одну учетную запись VoIP, простые, гибкие и безопасные варианты установки, а также IPv6, Open VPN и резервный сервер. Между тем, два сетевых порта 10/100 Мбит/с со встроенным PoE делают T30P идеальным выбором для расширенного использования сети. Он также работает с SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x. Будучи очень экономичным и мощным IP-решением, T30PP максимизирует производительность, как в небольших, так и в больших офисных средах. «Yealink HD Voice» - это сочетание программного и аппаратного дизайна, а также внедрение широкополосной технологии для максимизации акустических характеристик. В сочетании с передовой технологией четкости звука, такой как полный дуплекс, эхоподавление, адаптивный буфер дрожания и т. д., SIP-T30P обеспечивает более четкую и реалистичную голосовую связь. SIP-T30P поддерживает широкие функции повышения производительности, такие как XML-браузер, парковка вызовов, перехват вызовов, BLF, переадресация вызовов, пятисторонняя конференция, что делает его идеальным инструментом эффективности для сегодняшних занятых малых и больших офисов. Yealink SIP-T30P поддерживает эффективную инициализацию и простое массовое развертывание с помощью службы перенаправления и инициализации (RPS) Yealink и механизма загрузки, которые помогут вам реализовать настройку Zero Touch без каких-либо сложных ручных настроек, что упрощает развертывание, обеспечивает простоту обслуживания и обновления. Коммуникатор использует протокол SIP over Transport Layer Security (TLS / SSL) для предоставления поставщикам услуг новейших технологий для повышения безопасности сети. Ассортимент сертифицирован как совместимый с 3CX и Broadsoft Broadworks, что гарантирует отличную совместимость с поставщиками программных коммутаторов. Особенности IP-телефона Yealink SIP-T30P: Yealink HD Voice, 2,3 132x64-пиксельный графический ЖК-дисплей, Двухпортовый 10 / 100M Ethernet-коммутатор, Поддержка PoE, Поддержка кодеков Opus, Один SIP-аккаунт, Поддержка гарнитуры, Настенный монтаж, Простые, гибкие и безопасные варианты обеспечения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 220 руб. 6 590 руб.1055 руб. в СплитМодуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитVoIP-телефон Yealink SIP-T31P
-
В наличииЦена 4 310 руб. 6 590 руб.1078 руб. в СплитМодуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов)
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GRP2602P черный
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB черный
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный
-
В наличииЦена 5 430 руб.1358 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1612RUH Grey
-
В наличииЦена 5 940 руб. 15 890 руб.1485 руб. в СплитПлата Panasonic KX-TDA1186X 8 внешних аналоговых линий
-
В наличииЦена 6 230 руб.1558 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитТрубка Yealink W73H черный
Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink SIP-T30P