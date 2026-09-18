VoIP-телефон Grandstream DP722
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Grandstream DP722
Grandstream DP-722 — это беспроводной DECT IP-телефон среднего уровня, который позволяет пользователям мобилизовать свою VoIP-сеть в любом бизнесе, на складе, в розничном магазине и в жилых помещениях. Он поддерживается базовыми станциями Grandstream DP750 и DP752 DECT VoIP и обеспечивает сочетание мобильности и превосходных характеристик телефонии. На каждой базовой станции может поддерживаться до пяти трубок DP722, а каждая трубка DP722 поддерживает диапазон до 350 метров вне помещения (с DP752) и до 50 метров внутри помещения, 20 часов в режиме разговора и 250 часов в режиме ожидания. Он предлагает набор надежных функций, включая поддержку до 10 учетных записей SIP на одну трубку, аудио в формате Full HD, цветной 1,8-дюймовый дисплей, 3,5-мм разъем для гарнитуры, функцию PTT, громкую связь и многое другое. В сочетании с базовыми станциями DECT компании Grandstream DP722 предлагает доступное беспроводное решение DECT среднего класса для любого делового или домашнего пользователя.
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