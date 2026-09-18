Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218661
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х18
Вес, г.
800
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный
Увеличенная емкость батареи обеспечивает максимальную продолжительность работы в режиме разговора в течение 15 часов, поэтому вы сможете говорить дольше. Кроме того, в режиме ожидания трубка может находиться вне базы без подзарядки в течение 10 дней. Функция подавления шума и большой динамик обеспечивают четкое воспроизведение записанных сообщений. Серебристая рамка и глянцевая поверхность корпуса придают устройству роскошный вид.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Увеличенная емкость батареи обеспечивает максимальную продолжительность работы в режиме разговора в течение 15 часов, поэтому вы сможете говорить дольше. Кроме того, в режиме ожидания трубка может находиться вне базы без подзарядки в течение 10 дней. Функция подавления шума и большой динамик обеспечивают четкое воспроизведение записанных сообщений. Серебристая рамка и глянцевая поверхность корпуса придают устройству роскошный вид.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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