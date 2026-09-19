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VoIP-телефон Fanvil X7 черный купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Fanvil X7 черный

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VoIP-телефон Fanvil X7 черный - фото 1
VoIP-телефон Fanvil X7 черный - фото 2
VoIP-телефон Fanvil X7 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Fanvil X7 черный - фото 1
  • VoIP-телефон Fanvil X7 черный - фото 2
  • VoIP-телефон Fanvil X7 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359532
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х7
Вес, кг.
1.13

Описание товара VoIP-телефон Fanvil X7 черный

Fanvil X7 - это IP-телефон с большим 7-дюймовым экраном. Он имеет 127 клавиш DSS, встроенный Bluetooth, беспроводное соединение и поддержку HD Audio. Этот бизнес-телефон поддерживает в общей сложности 20 линий и имеет два гигабитных порта.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Fanvil X7 черный




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Fanvil X7 - это IP-телефон с большим 7-дюймовым экраном. Он имеет 127 клавиш DSS, встроенный Bluetooth, беспроводное соединение и поддержку HD Audio. Этот бизнес-телефон поддерживает в общей сложности 20 линий и имеет два гигабитных порта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


VoIP-телефон Fanvil X7 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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