VoIP-телефон Fanvil X7 черный
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Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359532
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Характеристики
Бренд
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х7
Вес, кг.
1.13
Описание товара VoIP-телефон Fanvil X7 черный
Fanvil X7 - это IP-телефон с большим 7-дюймовым экраном. Он имеет 127 клавиш DSS, встроенный Bluetooth, беспроводное соединение и поддержку HD Audio. Этот бизнес-телефон поддерживает в общей сложности 20 линий и имеет два гигабитных порта.
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Бренд
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Fanvil X7 - это IP-телефон с большим 7-дюймовым экраном. Он имеет 127 клавиш DSS, встроенный Bluetooth, беспроводное соединение и поддержку HD Audio. Этот бизнес-телефон поддерживает в общей сложности 20 линий и имеет два гигабитных порта.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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