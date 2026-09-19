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VoIP-телефон Yealink SIP-T43U купить с доставкой в Москве
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VoIP-телефон Yealink SIP-T43U

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VoIP-телефон Yealink SIP-T43U - фото 1
VoIP-телефон Yealink SIP-T43U - фото 2
VoIP-телефон Yealink SIP-T43U - фото 3
VoIP-телефон Yealink SIP-T43U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T43U - фото 1
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T43U - фото 2
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T43U - фото 3
  • VoIP-телефон Yealink SIP-T43U - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409824
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х12
Вес, кг.
1.11

Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T43U

Yealink SIP-T43U – это IP-телефон нового поколения с расширенным набором функций. Благодаря двум USB-портам, качественному звуку Ultra HD, высокой скорости отклика IP-телефон Yealink SIP-T43U станет незаменимым помощником для современного бизнеса. Yealink SIP-T43U с обновленным дисплеем с 2,7 дюйма и 192х64 пикселей (модель T42S) до 3,7 дюйма 360х160 пикселей, и с поддержкой панели расширения с цветным дисплеем. Особенности IP-телефона Yealink SIP-T43U: Технология шумоподавления Acoustic Shield, Качество звука Optima HD, Поддержка аудиокодека Opus, 2 USB-порта, Гибкая адаптация к различным сценариям использования, Модуль расширения EXP43 с функцией цветовой адаптации. Основные характеристики Yealink SIP-T43U: Размер дисплея: 3,7 , Разрешение экрана: 360 x 160, SIP аккаунты: 12, USB Port (2.0): 2, Защита от акустического удара: да, Порты Ethernet / Скорость: 2x 10/100/1000, PoE: да, Bluetooth: через BT донгл, Wi-Fi: через Wi-Fi донгл, USB-порт: 2, Модуль расширения: EXP43 (60 программируемых клавиш, 3-х страничный).

Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink SIP-T43U




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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink SIP-T43U – это IP-телефон нового поколения с расширенным набором функций. Благодаря двум USB-портам, качественному звуку Ultra HD, высокой скорости отклика IP-телефон Yealink SIP-T43U станет незаменимым помощником для современного бизнеса. Yealink SIP-T43U с обновленным дисплеем с 2,7 дюйма и 192х64 пикселей (модель T42S) до 3,7 дюйма 360х160 пикселей, и с поддержкой панели расширения с цветным дисплеем. Особенности IP-телефона Yealink SIP-T43U: Технология шумоподавления Acoustic Shield, Качество звука Optima HD, Поддержка аудиокодека Opus, 2 USB-порта, Гибкая адаптация к различным сценариям использования, Модуль расширения EXP43 с функцией цветовой адаптации. Основные характеристики Yealink SIP-T43U: Размер дисплея: 3,7 , Разрешение экрана: 360 x 160, SIP аккаунты: 12, USB Port (2.0): 2, Защита от акустического удара: да, Порты Ethernet / Скорость: 2x 10/100/1000, PoE: да, Bluetooth: через BT донгл, Wi-Fi: через Wi-Fi донгл, USB-порт: 2, Модуль расширения: EXP43 (60 программируемых клавиш, 3-х страничный).
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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