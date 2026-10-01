Телефон IP Fanvil X303G черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%3 500 руб. 6 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622126
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Характеристики
Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
420
Описание товара Телефон IP Fanvil X303G черный
Fanvil X303G — это SIP -телефон начального уровня с гигабитным цветным экраном и высокой производительностью, специально предназначенный для предприятий. Он оснащен 2.4-дюймовым цветным экраном с разрешением 320x240 пикселей, поддерживает 4 SIP -линии и локальную 6-стороннюю конференц-связь для удобства использования.x303 G обладает широким набором функций, таких как HD -аудио, два сетевых порта 10/100/1000 Мбит/с и встроенный PoE, что обеспечивает эффективное и высококачественное деловое общение для предприятий.
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Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Fanvil X303G — это SIP -телефон начального уровня с гигабитным цветным экраном и высокой производительностью, специально предназначенный для предприятий. Он оснащен 2.4-дюймовым цветным экраном с разрешением 320x240 пикселей, поддерживает 4 SIP -линии и локальную 6-стороннюю конференц-связь для удобства использования.x303 G обладает широким набором функций, таких как HD -аудио, два сетевых порта 10/100/1000 Мбит/с и встроенный PoE, что обеспечивает эффективное и высококачественное деловое общение для предприятий.
Телефон IP Fanvil X303G черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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