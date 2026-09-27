Бассейн семейный 203х152х48см, от 3 лет, в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейны и тенты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%1 890 руб. 3 867 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605203
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бассейны и тенты
Возраст
от 3 лет
Высота, см
48
Материал
ПВХ
Объем, л
540
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
152
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х11
Вес, кг.
3.57
Описание товара Бассейн семейный 203х152х48см, от 3 лет, в коробке
Этот просторный бассейн INTEX 56483 для семейного отдыха состоит из двух независимых воздушных камер, каждая из которых имеет двойной клапан для надувания и выпускания воздуха. В дне бассейна имеется удобный клапан для быстрого слива воды. В комплект входит ремнабор.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бассейны и тенты
Возраст
от 3 лет
Высота, см
48
Материал
ПВХ
Объем, л
540
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
152
Страна производитель
Китай
Этот просторный бассейн INTEX 56483 для семейного отдыха состоит из двух независимых воздушных камер, каждая из которых имеет двойной клапан для надувания и выпускания воздуха. В дне бассейна имеется удобный клапан для быстрого слива воды. В комплект входит ремнабор.
Бассейн семейный 203х152х48см, от 3 лет, в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бассейн семейный 203х152х48см, от 3 лет, в коробке