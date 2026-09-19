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Бассейн INTEX HAPPY CRAB EASY SET, 183х51см 26100 купить с доставкой в Москве
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Бассейн INTEX HAPPY CRAB EASY SET, 183х51см 26100

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Бассейн INTEX HAPPY CRAB EASY SET, 183х51см 26100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейны и тенты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
2 160 руб.  4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 421888
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Бассейны и тенты
Возраст
от 2 лет
Высота, см
51
Материал
винил/полиэстер
Объем, л
886
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн
Ширина, см
183
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х12
Вес, кг.
3.55

Описание товара Бассейн INTEX HAPPY CRAB EASY SET, 183х51см 26100

Технология SUPER-TOUGH дает стенкам бассейна тройную прочность. Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - внешний - полиэстр для особой прочности. Борта бассейна поддерживаются надувным кольцом, которое поднимается, по мере заполнения бассейна.

Отзывы о товаре Бассейн INTEX HAPPY CRAB EASY SET, 183х51см 26100




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Бассейны и тенты
Возраст
от 2 лет
Высота, см
51
Материал
винил/полиэстер
Объем, л
886
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн
Ширина, см
183
Страна производитель
Китай
Описание
Технология SUPER-TOUGH дает стенкам бассейна тройную прочность. Стенки сделаны из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - внешний - полиэстр для особой прочности. Борта бассейна поддерживаются надувным кольцом, которое поднимается, по мере заполнения бассейна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бассейн INTEX HAPPY CRAB EASY SET, 183х51см 26100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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