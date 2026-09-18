Детский бассейн Intex Пляж 56451
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Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 090 руб. 1 905 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273045
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 3 лет
Высота, см
25
Материал
винил
Объем, л
370
Тип бассейна
каркасный
Тип товара
бассейн каркасный
Ширина, см
152
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х15
Вес, кг.
1.47
Описание товара Детский бассейн Intex Пляж 56451
Детский бассейн Intex Пляж 56451 для детей от 3 лет. Размер чаши позволит играть в бассейне трём-четырём ребятишкам. Расцветка настоящего пляжа с моллюсками и рыбками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 3 лет
Высота, см
25
Материал
винил
Объем, л
370
Тип бассейна
каркасный
Тип товара
бассейн каркасный
Ширина, см
152
Страна производитель
Китай
Детский бассейн Intex Пляж 56451 для детей от 3 лет. Размер чаши позволит играть в бассейне трём-четырём ребятишкам. Расцветка настоящего пляжа с моллюсками и рыбками
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