Бассейн Intex 58439 Геометрия, 3 кольца
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бассейн Intex 58439 Геометрия, 3 кольца
Замечательный, веселый надувной детский бассейн Intex 58439 Геометрия яркой расцветки подарит малышам и их родителям незабываемые впечатления от купания в жаркий летний день. Бассейн имеет надувные, мягкие бортики, которые не только добавят комфорта, но и уберегут детей от травм.Удобная, компактная и лёгкая конструкция, позволяет взять бассейн с собой на отдых.
Возможность наполнения водой 335 литров при 80% наливании. Размеры: 147х33 см.
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Замечательный, веселый надувной детский бассейн Intex 58439 Геометрия яркой расцветки подарит малышам и их родителям незабываемые впечатления от купания в жаркий летний день. Бассейн имеет надувные, мягкие бортики, которые не только добавят комфорта, но и уберегут детей от травм.Удобная, компактная и лёгкая конструкция, позволяет взять бассейн с собой на отдых.
Возможность наполнения водой 335 литров при 80% наливании. Размеры: 147х33 см.
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