Бассейн надувной INTEX Кит, со спреем, 57440, 201х196х91
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%2 060 руб. 4 256 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341033
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бассейн
Возраст
от 2 лет
Высота, см
91
Материал
ПВХ
Объем, л
200
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
196
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х12
Вес, кг.
2.98
Описание товара Бассейн надувной INTEX Кит, со спреем, 57440, 201х196х91
Забавная модель для ребенка от 2 лет - детский надувной бассейн Кит с распылителем. Объем - небольшой, а бортики - низкие, поэтому малыш будет всегда под присмотром. Вода быстро прогреется от лучей солнца. Хвост кита – фонтанчик, который для создания комфорта и прохлады в жару достаточно присоединить к садовому шлангу.
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Бренд
Тип товара
Бассейн
Возраст
от 2 лет
Высота, см
91
Материал
ПВХ
Объем, л
200
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
196
Страна производитель
Китай
Забавная модель для ребенка от 2 лет - детский надувной бассейн Кит с распылителем. Объем - небольшой, а бортики - низкие, поэтому малыш будет всегда под присмотром. Вода быстро прогреется от лучей солнца. Хвост кита – фонтанчик, который для создания комфорта и прохлады в жару достаточно присоединить к садовому шлангу.
Бассейн надувной INTEX Кит, со спреем, 57440, 201х196х91 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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