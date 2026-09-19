Бассейн INTEX EASY SET, 244х61см, фильтр-насос 1250л/ч, 3077л, 28108
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейны и тенты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%5 660 руб. 9 313 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 421896
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
26х22х14
Вес, кг.
7.8
Описание товара Бассейн INTEX EASY SET, 244х61см, фильтр-насос 1250л/ч, 3077л, 28108
Технология SUPER-TOUGH дает стенкам бассейна тройную прочность. Стенки сделаны из трёх отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - внешний - полиэстр для особой прочности. Борта бассейна поддерживаются надувным кольцом, которое поднимается, по мере заполнения бассейна. Встроенный насос с фильтром.
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Технология SUPER-TOUGH дает стенкам бассейна тройную прочность. Стенки сделаны из трёх отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - внешний - полиэстр для особой прочности. Борта бассейна поддерживаются надувным кольцом, которое поднимается, по мере заполнения бассейна. Встроенный насос с фильтром.
Бассейн INTEX EASY SET, 244х61см, фильтр-насос 1250л/ч, 3077л, 28108 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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