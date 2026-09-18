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Детский бассейн Intex Easy Set 28130 / 56420 купить с доставкой в Москве
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Детский бассейн Intex Easy Set 28130 / 56420

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Детский бассейн Intex Easy Set 28130 / 56420
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бассейны и тенты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
4 430 руб.  9 525 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273040
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Бассейны и тенты
Возраст
от 6 лет
Высота, см
76
Материал
ПВХ
Объем, л
5621
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн
Ширина, см
366
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, кг.
11.3

Описание товара Детский бассейн Intex Easy Set 28130 / 56420

Надувной бассейн Intex 366x76 см (28130/56420) – модель синего цвета с непрозрачными стенками. оригинальность конструкции позволяет очень легко его устанавливать. Вы просто расправляете чашу аккуратно на земле, наполняете воздухом верхнее кольцо и начинаете заливать в круглый надувной бассейн воду. Кольцо всплывает над водой и поднимает стенки. Просто и гениально! Бассейны Интекс - это лучшее решение для дачи или загородного участка, а серия Intex Easy Set - самая простая в эксплуатации линейка этого бренда, поэтому она уже давно завоевала любовь покупателей.Технология Super-tough дает стенкам бассейна для дачи тройную прочность. Чаша сделана из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - внешний - полиэстр для особой прочности. Удобный сливной клапан присоединяется к садовому шлангу. Таким образом, воду можно слить в любое удобное место или, например, полить сад.

Отзывы о товаре Детский бассейн Intex Easy Set 28130 / 56420




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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Бассейны и тенты
Возраст
от 6 лет
Высота, см
76
Материал
ПВХ
Объем, л
5621
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн
Ширина, см
366
Страна производитель
Китай
Описание
Надувной бассейн Intex 366x76 см (28130/56420) – модель синего цвета с непрозрачными стенками. оригинальность конструкции позволяет очень легко его устанавливать. Вы просто расправляете чашу аккуратно на земле, наполняете воздухом верхнее кольцо и начинаете заливать в круглый надувной бассейн воду. Кольцо всплывает над водой и поднимает стенки. Просто и гениально! Бассейны Интекс - это лучшее решение для дачи или загородного участка, а серия Intex Easy Set - самая простая в эксплуатации линейка этого бренда, поэтому она уже давно завоевала любовь покупателей.Технология Super-tough дает стенкам бассейна для дачи тройную прочность. Чаша сделана из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один - внешний - полиэстр для особой прочности. Удобный сливной клапан присоединяется к садовому шлангу. Таким образом, воду можно слить в любое удобное место или, например, полить сад.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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