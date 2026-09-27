Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603793
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.1
Вес, кг.
15
Описание товара Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE
Телевизор LED Samsung UE43BU8500UXCE оснащается большим дисплеем с поддержкой разрешения 4K UltraHD (3840x2160 пикс.). Модель с ОС Tizen на борту и поддержкой Smart TV имеет комфортные углы обзора дисплея, равные 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Поддержка цифровых тюнеров DVB-S2, DVB-S, DVB-C, а также DVB-T2 и DVB-T позволяет телевизору обрабатывать спутниковый, кабельный и эфирный цифровой телесигнал.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 35 390 руб.8848 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 35 440 руб.8860 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный
-
В наличииЦена 35 810 руб.8953 руб. в СплитТелевизор TCL 43A400 Pro 43"
-
В наличииЦена 37 260 руб.9315 руб. в СплитТелевизор LG 43QNED80B6B.ARUG 43" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 37 640 руб.9410 руб. в СплитТелевизор Samsung UE50U8000HUXPY 50" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитТелевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 41 570 руб.10393 руб. в СплитТелевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
-
В наличииЦена 41 850 руб.10463 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 44 270 руб.11068 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 A 65 2026 L65MB-ARU
-
В наличииЦена 44 760 руб.11190 руб. в СплитТелевизор LG 55NU900B6LA.ARUG 55" Ultra HD Direct Led черный гра...
-
В наличииЦена 46 000 руб.11500 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 46 860 руб.11715 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU
Телевизор LED Samsung UE43BU8500UXCE оснащается большим дисплеем с поддержкой разрешения 4K UltraHD (3840x2160 пикс.). Модель с ОС Tizen на борту и поддержкой Smart TV имеет комфортные углы обзора дисплея, равные 178° как по вертикали, так и по горизонтали. Поддержка цифровых тюнеров DVB-S2, DVB-S, DVB-C, а также DVB-T2 и DVB-T позволяет телевизору обрабатывать спутниковый, кабельный и эфирный цифровой телесигнал.
Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор SAMSUNG UE43BU8500UXCE