Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизоры Digma представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, предлагая пользователю невероятные возможности для развлечений и отдыха. Модель с диагональю 65 дюймов обеспечит погружение в мир качественного изображения и звука. Благодаря поддержке Wi-Fi и Smart TV на базе операционной системы Салют ТВ, вы можете насладиться потоковым видео, приложениями и играми без необходимости подключения дополнительных устройств. Модель оборудована Direct LED подсветкой экрана, что обеспечивает равномерное освещение и насыщенные цвета для более реалистичного отображения картинки. Частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавность изображений, что делает просмотр динамичных сцен максимально комфортным. Телевизор оснащен тремя HDMI входами, позволяя подключать к нему сразу несколько устройств, таких как игровая консоль, Blu-ray плеер или домашний кинотеатр. Два USB порта дают возможность воспроизводить медиафайлы прямо с флеш-накопителей или внешних жестких дисков. Выходная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, создавая качественное звуковое сопровождение для ваших любимых фильмов и программ. Возможность крепления на стену стандарта VESA 500x200 позволяет сэкономить пространство и разместить телевизор так, как вам это удобно. С точки зрения энергетической эффективности, модель потребляет 150 Вт в рабочем режиме, что делает её достаточно экономичной для современных пользователей. А с весом 15,5 кг без подставки и 15,8 кг с подставкой, этот телевизор является достаточно удобным для установки и перемещения. Телевизоры Digma — это ваш идеальный выбор для создания домашнего центра развлечений, объединяющего в себе впечатляющее изображение, качественный звук и доступ к миру цифровых технологий.
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