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Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
  • Телевизор LED Digma 65&quot; DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699331
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
500x200
Энергопотребление при работе, Вт
150
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.45х0.89х0.83
Вес, кг.
21

Описание товара Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизоры Digma представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, предлагая пользователю невероятные возможности для развлечений и отдыха. Модель с диагональю 65 дюймов обеспечит погружение в мир качественного изображения и звука. Благодаря поддержке Wi-Fi и Smart TV на базе операционной системы Салют ТВ, вы можете насладиться потоковым видео, приложениями и играми без необходимости подключения дополнительных устройств. Модель оборудована Direct LED подсветкой экрана, что обеспечивает равномерное освещение и насыщенные цвета для более реалистичного отображения картинки. Частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавность изображений, что делает просмотр динамичных сцен максимально комфортным. Телевизор оснащен тремя HDMI входами, позволяя подключать к нему сразу несколько устройств, таких как игровая консоль, Blu-ray плеер или домашний кинотеатр. Два USB порта дают возможность воспроизводить медиафайлы прямо с флеш-накопителей или внешних жестких дисков. Выходная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, создавая качественное звуковое сопровождение для ваших любимых фильмов и программ. Возможность крепления на стену стандарта VESA 500x200 позволяет сэкономить пространство и разместить телевизор так, как вам это удобно. С точки зрения энергетической эффективности, модель потребляет 150 Вт в рабочем режиме, что делает её достаточно экономичной для современных пользователей. А с весом 15,5 кг без подставки и 15,8 кг с подставкой, этот телевизор является достаточно удобным для установки и перемещения. Телевизоры Digma — это ваш идеальный выбор для создания домашнего центра развлечений, объединяющего в себе впечатляющее изображение, качественный звук и доступ к миру цифровых технологий.

Отзывы о товаре Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
500x200
Энергопотребление при работе, Вт
150
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизоры Digma представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, предлагая пользователю невероятные возможности для развлечений и отдыха. Модель с диагональю 65 дюймов обеспечит погружение в мир качественного изображения и звука. Благодаря поддержке Wi-Fi и Smart TV на базе операционной системы Салют ТВ, вы можете насладиться потоковым видео, приложениями и играми без необходимости подключения дополнительных устройств. Модель оборудована Direct LED подсветкой экрана, что обеспечивает равномерное освещение и насыщенные цвета для более реалистичного отображения картинки. Частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавность изображений, что делает просмотр динамичных сцен максимально комфортным. Телевизор оснащен тремя HDMI входами, позволяя подключать к нему сразу несколько устройств, таких как игровая консоль, Blu-ray плеер или домашний кинотеатр. Два USB порта дают возможность воспроизводить медиафайлы прямо с флеш-накопителей или внешних жестких дисков. Выходная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, создавая качественное звуковое сопровождение для ваших любимых фильмов и программ. Возможность крепления на стену стандарта VESA 500x200 позволяет сэкономить пространство и разместить телевизор так, как вам это удобно. С точки зрения энергетической эффективности, модель потребляет 150 Вт в рабочем режиме, что делает её достаточно экономичной для современных пользователей. А с весом 15,5 кг без подставки и 15,8 кг с подставкой, этот телевизор является достаточно удобным для установки и перемещения. Телевизоры Digma — это ваш идеальный выбор для создания домашнего центра развлечений, объединяющего в себе впечатляющее изображение, качественный звук и доступ к миру цифровых технологий.
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Отзывы


Телевизор LED Digma 65" DM-LED65UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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