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Телевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный

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Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 9
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 10
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 11
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 12
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 13
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 14
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 15
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 16
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 17
Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 8
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 9
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 10
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 11
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 12
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 13
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 14
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 15
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 16
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 17
  • Телевизор TCL 50P7L-RU 50&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 290 руб. 
Начислим 629 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737919
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный
39 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.8х0.15
Вес, кг.
12.1

Описание товара Телевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный

Телевизор TCL 50P7L-RU QLED с диагональю 50" оснащён экраном с разрешением 3840?2160 пикселей, соответствующим стандарту 4K Ultra HD. Модель 2026 года поддерживает HDR и работает под управлением Google TV для расширенного функционала Smart TV.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор TCL 50P7L-RU QLED с диагональю 50" оснащён экраном с разрешением 3840?2160 пикселей, соответствующим стандарту 4K Ultra HD. Модель 2026 года поддерживает HDR и работает под управлением Google TV для расширенного функционала Smart TV.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 39290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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