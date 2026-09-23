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Телевизор Samsung UE50U8000HUXPY 50" LED 4K Ultra HD черный/серый купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung UE50U8000HUXPY 50" LED 4K Ultra HD черный/серый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737985
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.25х0.8х0.15
Вес, кг.
12

Описание товара Телевизор Samsung UE50U8000HUXPY 50" LED 4K Ultra HD черный/серый

Телевизор Samsung UE50U8000HUXPY Crystal UHD с диагональю 50" и разрешением 3840?2160 пикселей даёт чёткое изображение в формате 4K Ultra HD. Модель 2026 года оснащена панелью Crystal UHD и подсветкой Direct LED для яркой и насыщенной картинки. Операционная система Tizen OS расширяет возможности мультимедийного контента и управления.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE50U8000HUXPY 50" LED 4K Ultra HD черный/серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Crystal UHD
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор Samsung UE50U8000HUXPY Crystal UHD с диагональю 50" и разрешением 3840?2160 пикселей даёт чёткое изображение в формате 4K Ultra HD. Модель 2026 года оснащена панелью Crystal UHD и подсветкой Direct LED для яркой и насыщенной картинки. Операционная система Tizen OS расширяет возможности мультимедийного контента и управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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