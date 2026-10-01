Телевизор Skyworth 55X66H NEXO Mini-LED черный/серый QLED 55" 4K Ultra HD
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 620 руб.
В наличии
Код товара: 743046
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36 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.85х0.15
Вес, кг.
13.7
Описание товара Телевизор Skyworth 55X66H NEXO Mini-LED черный/серый QLED 55" 4K Ultra HD
Телевизор Skyworth с впечатляющей диагональю 55 дюймов моментально погружает в яркое, насыщенное изображение благодаря экрану QLED+. Разрешение 4K UHD делает каждую деталь кристально чёткой — наслаждайтесь реалистичной картинкой в любимых фильмах, играх и трансляциях. Экономичный расход в 130 Вт позволяет смотреть больше без лишних затрат. Функция Smart TV на Google TV открывает доступ к контенту и удобству современных сервисов. Компактное крепление на стену по стандарту VESA 200х200 экономит место и добавляет интерьеру стиль.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Телевизор Skyworth с впечатляющей диагональю 55 дюймов моментально погружает в яркое, насыщенное изображение благодаря экрану QLED+. Разрешение 4K UHD делает каждую деталь кристально чёткой — наслаждайтесь реалистичной картинкой в любимых фильмах, играх и трансляциях. Экономичный расход в 130 Вт позволяет смотреть больше без лишних затрат. Функция Smart TV на Google TV открывает доступ к контенту и удобству современных сервисов. Компактное крепление на стену по стандарту VESA 200х200 экономит место и добавляет интерьеру стиль.
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Купить Телевизор Skyworth 55X66H NEXO Mini-LED черный/серый QLED 55" 4K Ultra HD - по цене 36620 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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